Ucraina attacco con droni su Kiev | 6 morti anche un bambino e sua madre Mosca conquista una città nel Donetsk

Nella notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su diverse regioni dell’ Ucraina. Almeno sei persone sono rimaste uccise a Kiev. Tra queste c’è “un bambino di 6 anni e sua madre”, ha fatto sapere il presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando che “la capitale è stata l’obiettivo principale dei bombardamenti massicci”. Oltre 40 i feriti causati dai raid che hanno colpito almeno 10 localitĂ nei dintorni della capitale e causato danni al reparto pediatrico di un ospedale e a una scuola. L’Aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che l’attacco è avvenuto con otto missili da crociera Iskander-K e 309 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, attacco con droni su Kiev: “6 morti, anche un bambino e sua madre”. Mosca conquista una cittĂ nel Donetsk

