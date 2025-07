Ucciso con quattro coltellate per le vie di Torino | l'aggressore è ancora in fuga

Un trentenne di origine nigeriana è stato ucciso con quattro coltellate all'addome e al torace nella serata di ieri mercoledì 30 luglio a Torino. Gli agenti della Squadra Mobile sono alla caccia dell'assassino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucciso da un malore mentre stava guidando: Tobia lascia la moglie e quattro figli - Lutto a Torre Annunziata per la prematura e improvvisa scomparsa di Tobia Fontanella. Fontanella, 61 anni, era caposala della sala operatoria dell’ospedale di Boscotrecase.

Angelo Bonomelli ucciso con il Rivotril nel caffè, quattro condanne: “Sapevano che poteva morire” - L'imprenditore Angelo Bonomelli, 80 anni, era stato trovato morto nella sua auto l’8 novembre 2022 in un parcheggio di Entratico senza cellulare, portafogli e il suo inseparabile orologio d’oro.

Omicidio nel negozio di biancheria: Pasquale Buono ucciso con quattro colpi alla schiena. La disperazione dei parenti|VIDEO - Pasquale Buono è stato raggiunto intorno alle 19 dai sicari che gli hanno esploso contro una serie di colpi d'arma da fuoco, quattro per la precisione alla schiena, uccidendolo, mentre si trovava all'interno di un negozio di corso Italia, nel rione Gescal ad Afragola.

È accaduto poco dopo le 21 di ieri, in una delle zone di spaccio di Aurora. Un anno fa a pochi metri da lì era stato ucciso un pusher di 26 anni Vai su Facebook

