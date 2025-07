Ucciso a coltellate in corso Giulio Cesare secondo omicidio tra pusher nella zona

Omicidio nei pressi di Porta Palazzo a Torino: un uomo sui 30 anni nella sera di ieri mercoledì 30 luglio, è stato ucciso a coltellate in Giulio Cesare, all’angolo con Lungo Dora Savona. La vittima è di nazionalità nigeriana, ed è  morta al San Giovanni Bosco, alcune ore dopo il suo arrivo in codice rosso. L’uomo . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucciso a coltellate in corso Giulio Cesare, secondo omicidio tra pusher nella zona

Omicidio a Torino in corso Giulio Cesare: ucciso a coltellate un trentenne nigeriano, è caccia all’assassino; Ucciso a coltellate in corso Giulio Cesare; Torino, litiga in corso Giulio Cesare: trentenne ammazzato con quattro coltellate.

