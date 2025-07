Uccise la moglie mettendo arsenico nei frullati proteici | James Craig è stato condannato all'ergastolo

James Craig, 47 anni, è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'omicidio della moglie Angela. Il 47enne l'avrebbe uccisa mettendo dell'arsenico nei suoi frullati proteici e somministrandole una dose letale di cianuro mentre lei era ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it