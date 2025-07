Ubriaco e senza patente tampona un' auto con dentro due carabinieri liberi dal servizio

Senza patente e ubriaco alla guida ha tamponato un'auto con dentro due carabinieri liberi dal servizio. Poi ha provato a corromperli per "risolvere" la pratica ma ha ottenuto anche una denuncia per tentata estorsione. È accaduto l'altra sera in via dell'Arco di Travertino.A bordo dell’auto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

