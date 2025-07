ubriaco alla guida sfascia quattro auto scoperto e denunciato

Quello di domenica doveva essere un tranquillo pomeriggio estivo in via Oroboni, ma si è ben presto trasformato in una sequenza di incidenti che ha coinvolto ben cinque veicoli. Verso le 16, la polizia locale Terre Estensi è infatti intervenuta per i danni causati da un romeno di 56 anni che, completamente ubriaco, ha trasformato la sua Bmw grigia in un vero e proprio ariete, danneggiando quattro auto parcheggiate lungo la stessa via. L’uomo, dopo aver sostato in un bar della zona, si era messo al volante in stato di ebbrezza dando vita a una sequenza di scontri che ha lasciato di stucco i presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

