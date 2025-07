U23 Vecchi | L’obiettivo è formare calciatori per la prima squadra

Stefano Vecchi, appena a capo della neonata Inter Under?23, ha sottolineato con chiarezza i pilastri del progetto: collaborazione con Cristian Chivu e formazione dei giovani per il salto in prima squadra. Vecchi ha avviato ufficialmente l’ Inter U23 con un messaggio di forte identitĂ : “ Conosco benissimo Chivu e i suoi valori: sono gli stessi dell’Inter. Tutti assieme lavoreremo in sinergia, in maniera costruttiva. Noi siamo a sua disposizione, abbiamo la possibilitĂ di costruire una rosa forte, anche in funzione delle sue scelte “. Il progetto U23 servirĂ come ponte strutturato, in grado di accompagnare i giovani nella transizione verso il palcoscenico della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it