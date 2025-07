Tutto sulla BETA di FC 26 le date e come averla

In molti si stanno chiedendo come avere la BETA di EA FC 26 ovvero la nuova versione del gioco di calcio di EA in uscita il 26 settembre 2025 (il 19 per chi prenota la ULTIMATE Edition entro il 26 agosto). Questa guida vi aiuterà a fare tutti i passaggi nel modo corretto per provare ad averla. E sì, perché anche se ne farete richiesta sappiate che non a tutti verrà mandata. Seguite quindi il nostro menù per conoscere tutto sulla BETA di EA FC 26. Quando esce la BETA di EA FC 26. La Closed Beta e quindi la versione di prova del gioco non aperta a tutti ma solo a un numero limitato numero di giocatori scelti da EA è disponibile nella prima settimana di agosto (aggiorneremo questa sezione quando saremo a conoscenza delle date esatte) Per quali console è la Closed BETA?. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Tutto sulla BETA di FC 26, le date e come averla

