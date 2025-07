Tutto questo è assurdo Garlasco la denuncia di Luciano Garofano

Nella giornata del 31 luglio il generale Luciano Garofano è tornato a parlare del caso di Garlasco. Ricordiamo che l’ex comandante dei Ris di Parma è diventato consulente di Andrea Sempio, ovvero l’amico del fratello di Chiara Poggi che è indagato per l’omicidio della giovane avvenuto il 13 agosto del 2007. Nelle ultime ore la madre di Sempio aveva denunciato di essere stata insultata pesantemente; stesse offese le avrebbe ricevute anche il marito. Adesso è stato Luciano Garofano a rompere il silenzio, confermando un clima tutt’altro che sereno intorno ad uno dei delitti piĂą noti all’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Omicidio Fregene, Luciano Garofano nominato super perito della famiglia di Stefania Gamboni - La famiglia di Stefania Gamboni, vittima dell'omicidio di Fregene, ha nominato il super perito di parte Luciano Garofano.

Omicidio Fregene, Luciano Garofano nominato super perito della famiglia di Stefania Camboni - La famiglia di Stefania Camboni, vittima dell'omicidio di Fregene, ha nominato il super perito di parte Luciano Garofano.

Garlasco, Luciano Garofano rompe il silenzio sull'impronta trovata in cantina - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a riservare colpi di scena a distanza di diciotto anni.

Delitto di Garlasco/ Garofano: "Ignoto 3 non è un dna completo nella bocca di Chiara, solo suggestioni" - Il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, intervistato da Morning News per parlare dell'indagine su Garlasco

Garlasco, il generale Garofano si lamenta dopo la madre di Sempio: "Offese assurde anche contro di me" - Il generale Luciano Garofano, consulente del nuovo indagato sul caso Garlasco, Andrea Sempio, si è lamentato in Tv delle "offese assurde" ricevute