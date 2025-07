Tutto esaurito per il concerto immerso nel verde di Manu Chau al parco Fluviale di Santa Sofia

E' sold out il concerto di Manu Chao, in programma venerdì dalle 19,30 all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia. Manu Chao è considerato da sempre uno degli artisti piĂą liberi, non conformi alle regole del mercato, e allo stesso tempo autentico punto di riferimento del panorama musicale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

