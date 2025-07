Tutti uniti per la nuova caserma | E potenzieremo la polizia locale

La sicurezza unisce – una volta tanto – maggioranza e opposizione. Fronte bipartisan a Santarcangelo, per la nuova caserma dei carabinieri e l’incremento dell’organico della polizia locale. Approvata all’unanimitĂ la mozione dei consiglieri di minoranza Borghini, Stanchini e Dolci (Alleanza civica), Marini (FdI) e Berlati, che impegna il Comune a trovare nel piĂą breve tempo possibile una nuova caserma per i carabinieri. Mozione approvata con qualche modifica voluta dalla maggioranza, visto che l’amministrazione da mesi è giĂ impegnata a cercare la soluzione, ha giĂ fatto vari incontri e sopralluoghi con forze dell’ordine e proprietari di aree e immobili potenzialmente interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti uniti per la nuova caserma: "E potenzieremo la polizia locale"

