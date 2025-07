Turismo Fondo Unico nazionale 2025 | richieste di contributo entro il 15 settembre

Il Ministero del Turismo  pubblica l’ Avviso di manifestazione di interesse  per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per l’annualitĂ 2025. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti alla valorizzazione e promozione turistica del territorio italiano. L’Avviso prevede la ripartizione delle risorse del FUNT in due quote principali:  una del 20% destinata a iniziative finanziate direttamente dal Ministero del Turismo, e l’altra pari all’ 80% riservata alle Regioni. I soggetti interessati, inclusi enti territoriali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, federazioni sportive, enti del terzo settore, comitati e partenariati pubblico-privati, potranno presentare le proprie proposte progettuali  fino al 15 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: turismo - unico - nazionale - richieste

Un turismo a...senso unico. La disposizione adottata tra Monterosso e Vernazza ha retto al flusso dei turisti - Il clima favorevole e le temperature decisamente estive che hanno accompagnato il ponte del 2 Giugno hanno contribuito a tener fede alle aspettative.

Napoli, dal mare ai siti d?arte. La sfida del ticket unico: «Favoriamo il turismo» - Chi arriva negli hub del trasporto o sulle spiagge greche e tailandesi viene subito attratto dalle decine di offerte di tour tematici con ticket unici.

Sta finalmente per svolgersi il primo concorso nazionale per guide turistiche, previsto dalla Legge 190/2023, che istituisce un elenco unico per tutta Italia. Peccato che sia un pasticcio colossale che dimostra quanto poco il Ministero del Turismo conosca e risp Vai su Facebook

Turismo, Fondo Unico nazionale 2025: richieste di contributo entro il 15 settembre; Fondo unico nazionale turismo 2025: sportello aperto dal 18 luglio; Fondo unico turismo – Richieste di contributo.

MINISTERO DEL TURISMO: PUBBLICATO AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE FUNT 2025 - Il Ministero del Turismo pubblica l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo ... Come scrive 9colonne.it

Fondo unico nazionale turismo 2025: sportello aperto dal 18 luglio - Il Ministero del Turismo ha ufficialmente aperto, in data 18 luglio 2025, la procedura per la presentazione delle domande di contributo relativo al Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT). Scrive edotto.com