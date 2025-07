Turismo a Bologna stranieri al 51% | Ma qui mai Dubai e manco il Twiga

Il turismo internazionale traina Bologna: nei primi cinque mesi del 2025, i turisti stranieri hanno superato per la prima volta i visitatori italiani, rappresentando il 51% degli arrivi e il 57% delle presenze totali. Un dato storico, accompagnato da una crescita costante (+10% arrivi, +12%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - bologna - stranieri - dubai

Bologna, vola il turismo: record di presenze e pernottamenti (+14%). Ma preoccupano i salari - Bologna, 23 giugno 2025 - Divario retributivo di genere in aumento, economia in frenata, lavoro povero con redditi che non riescono a stare al passo dell'inflazione, gli effetti delle guerre sulla manifattura, l’occupazione femminile in calo e l’emergenza abitativa.

Turismo, Ferrara a gonfie vele. Cresce dopo Bologna e Modena. Più 4,7% sul 2023 e più 8% sul 2019 - Nel cuore dell’Emilia-Romagna, Ferrara si fa largo tra le province più dinamiche del panorama turistico regionale, confermando nel 2024 una crescita solida e costante.

Turismo in Emilia-Romagna: il fascino di Bologna conquista l’Europa nell’estate 2025 - Aumentano sia i voli comprati sia gli alberghi prenotati: ecco perché la città delle Due Torri e la nostra regione sono così ricercate (e il cibo c'entra eccome)

Turismo a Bologna, stranieri al 51%: “Ma qui mai Dubai e manco il Twiga”; Turismo a Bologna, stranieri al 51%: 'Ma qui mai Dubai e manco il Twiga'; A Bologna boom di turisti Usa. Santori: “Così finanziamo la cultura”.

A Bologna boom di turisti Usa. Santori: “Così finanziamo la cultura” - “Grazie alla tassa di soggiorno abbiamo il cinema in piazza e i lavori al ... Segnala bologna.repubblica.it

Continua a crescere il turismo a Bologna - Siamo a circa 600mila pernottamenti al mese, aumenti vicini al 10% trainati dagli stranieri. Da rainews.it