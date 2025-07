Tulsa King – Stagione 3 | nuove immagini e la data di uscita

Una serie di nuove immagini della terza stagione di Tulsa King sono state rivelate in vista del suo ritorno a settembre, tra cui un nuovo assaggio del personaggio interpretato da Samuel L. Jackson che amplia il franchise. Il crime drama di Paramount+ è stato creato da Taylor Sheridan e si concentra sul boss mafioso dell’Oklahoma Dwight “il Generale” Manfredi, interpretato da Sylvester Stallone. La seconda stagione di Tulsa King si è conclusa nel novembre 2024. USA Today ha ora svelato una nuova selezione di immagini in anteprima ( visibili a questo link ) della terza stagione di Tulsa King in vista del suo ritorno, che è stato rivelato essere il 21 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it