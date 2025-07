Tuffi Sarah Jodoin di Maria nona dalla piattaforma Clamorosa vittoria di Chen Yuxi

Ottava medaglia d’oro per la Cina nei Mondiali di tuffi a Singapore. A salire sul gradino più alto del podio è stata Chen Yuxi, che ha semplicemente dominato con un irreale punteggio totale di 430.50, addirittura oltre 60 punti in più di tutte le avversarie. Una gara irreale quella della cinese, che ha ottenuto 89.10 punti con il triplo indietro raggruppato dalla verticale e addirittura 92.40 con il triplo e mezzo indietro raggruppato. Argento per una fantastica Pauline Alexandra Pfeif con 367.10. La tedesca è stata fenomenale ed è riuscita a battere anche la quindicenne cinese Xie Peiling (358. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Sarah Jodoin di Maria nona dalla piattaforma. Clamorosa vittoria di Chen Yuxi

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: la cinese Chen Yuxi non sbaglia e conquista l’oro dalla piattaforma. Nona Jodoin Di Maria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali di tuffi 2025.

