Tuffi Santoro-Pellacani d’oro nel sincro misto mondiale | Vittoria indescrivibile siamo felici

Singapore – Un titolo straordinario da due atleti giovani e giĂ plurimedagliati mondiali ed europei. Le stelle dei tuffi brillano a Singapore e portano la prima medaglia d’oro della spedizione tricolore ai Mondiali. L’Italia festeggia Matteo Santoro (Marina Militare) e Chiara Pellacani (Fiamme Gialle). I due Azzurri hanno messo al collo l’oro nel sincro misto in una gara perfetta e di alta concentrazione. Grande l’emozione dei campioni iridati al punteggio dei giudici. Le dichiarazioni e il podio – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Da Roma giungono i complimenti del presidente Paolo Barelli, impegnato in lavori parlamentari che non gli hanno ancora consentito di essere personalmente presente ai mondiali, seppur quotidianamente in contatto con il capo delegazione Marco Bonifazi e tutti i vertici delle nazionali: “Complimenti a Chiara Pellacani e Matteo Santoro per un’impresa storica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: tuffi - santoro - pellacani - sincro

Tuffi, in atto il ricambio generazionale per l’Italia agli Europei 2025. Pellacani e Santoro i nuovi leader? - Dopo le buone prestazioni nelle tre tappe di Coppa del Mondo, l’Italia dei tuffi vola in Turchia ad Antalya per disputare da protagonista gli Europei.

Tuffi, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Anche Pellacani e Santoro in corsa - Domani cominciano gli Europei di tuffi ad Antalya. La manifestazione si concluderà mercoledì 28 maggio e c’è grande attesa per la squadra azzurra, che si presenta in Turchia con grandissime ambizioni.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro ci provano nel trampolino misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

NELLA LEGGENDA Ieri quarto oro di sempre per l’Italia dei tuffi ai Mondiali! Klaus Dibiasi piattaforma Belgrado 1973 Klaus Dibiasi piattaforma Cali 1975 Tania Cagnotto trampolino 1m Kazan 2015 Pellacani-Santoro sincro misto 3m Singapore 202 Vai su X

Italia medaglia d'oro nei tuffi ai Mondiali di Singapore. Chiara Pellacani e Matteo Santoro si impongono nella finale del sincro misto trampolino 3 metri ed entrano nella storia. Mai l'Italia si era spinta così in alto con una coppia #italiatuffi #MondialiNuoto # Vai su Facebook

Nuoto, Italia d'oro. Cerasuolo storico nei 50 rana, Pellacani e Santoro perfetti nei tuffi sincro; Tuffi, Santoro-Pellacani d’oro nel sincro misto mondiale: “Vittoria indescrivibile, siamo felici”; Pellacani e Santoro oro nei 3m sincro misto ai Mondiali di tuffi.

Mondiali tuffi: oro a Pellacani-Santoro nei 3metri sincro misti, Cerasuolo trionfa nel 50 rana - Nel nuoto, Simone Cerasuolo ha vinto medaglia d'oro nei 50 rana in 26"54, davanti al russo Prigoda (argento) e al cinese Qin (medaglia di bronzo). Scrive ansa.it

Mondiali nuoto a Singapore, 2 ori azzurri: Pellacani-Santoro nei tuffi, Cerasuolo 50 rana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali nuoto a Singapore, 2 ori azzurri: Pellacani- Segnala tg24.sky.it