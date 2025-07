Tsunami in Giappone le immagini delle balene morte spiaggiate a Tateyama

Le immagini aeree mostrano diverse balene morte spiaggiate a Tateyama, in Giappone. Le autorità hanno riferito all’Afp che gli animali si sono spiaggiati martedì, prima dello tsunami di mercoledì. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tsunami in Giappone, le immagini delle balene morte spiaggiate a Tateyama

