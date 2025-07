Tsunami dove ha colpito? Quanto erano alte le onde? Dal Giappone agli Usa gli effetti del terremoto 8.8 in Kamchatka in Russia

A seguito del violento terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia, in Kamchatka, alle ore 01:24 italiane, è stata diramata l'allerta tsunami.

Un mega terremoto ha colpito la Kamchatka. Incubo tsunami in tutto il Pacifico - Uno dei terremoti pi√Ļ forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo, innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone.

Onde fino a 5 metri nel distretto russo colpito da tsunami - Onde alte fino a cinque metri sono state registrate oggi sulla costa del distretto russo di Severo-Kurilsk, sulla punta meridionale della penisola di Kamchatka, in seguito allo tsunami di magnitudo 8.

Tsunami, dove ha colpito? Quanto erano alte le onde? Dal Giappone agli Usa, gli effetti del terremoto 8.8 a Kamchatka in Russia - A seguito del violento terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia, in Kamchatka, alle ore 01:24 italiane, è stata diramata l'allerta tsunami.

Allarme tsunami, allerta nella base sottomarina nucleare russa del Pacifico; Tsunami, dove ha colpito? Quanto erano alte le onde? Dal Giappone agli Usa, gli effetti del terremoto 8.8 in Kamchatka in Russia; Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica.

