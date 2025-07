2025-07-31 07:47:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Trovare un incastro: non sembra fatto d’altro, il mercato della Juventus. E non sarà fatto d’altro finché tappi, emergenze ed eventuali complicazioni non saranno esaurite. Così, a occhio, quella relativa a Dusan Vlahovic ha attraversato qualsiasi fase, e ora è pronta a entrare in quella decisiva: anche ieri ci sono stati nuovi contatti per facilitare l’uscita dai bianconeri, con un’apertura netta e diretta da parte del Milan – a oggi principale pretendente – a trovare una soluzione. L’ultima idea: una contropartita tecnica da aggiungere a una base cash. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – il Milan mette la contropartita sul piatto Juve