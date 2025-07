Trump usa l’accordo sulle gabelle per allontanare l’Europa da Pechino

Trump usa l'accordo sulle gabelle per allontanare l'Europa da Pechino

Colpito il Green deal e allentati i legami con Xi Jinping. Frustrato l'attivismo di Emmanuel Macron.

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

