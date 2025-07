Trump striglia l’India corteggia Xi e maramaldeggia sull’Ue

Gli Usa vogliono imporre a Bruxelles di non "vessare" Big Tech L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump striglia l’India, corteggia Xi e maramaldeggia sull’Ue

In questa notizia si parla di: trump - striglia - india - corteggia

Trump striglia Netanyahu e blocca i raid - Dopo aver annunciato la fine del conflitto, Donald richiama all’ordine i due contendenti: «Non sanno più cosa c.

Il controeffetto dei dazi di Trump, la Cina ora corteggia Giappone e ... - Il controeffetto dei dazi di Trump, la Cina ora corteggia Giappone e Corea del Sud 00:00 04:48 ... Si legge su corriere.it

Trump ‘corteggia’ la Cina: “Xi negli Usa in futuro non lontano ... - « In un futuro non lontano» Xi Jinping farà visita negli Stati Uniti, ha detto Trump ai giornalisti giunti fino al Kennedy Center, dopo aver aggiunto che nella serata americana verranno diffusi ... Riporta ilsussidiario.net