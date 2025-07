Trump salva Boeing troppo grande per fallire | niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri aerei

Un accordo al ribasso, nessun processo penale e controlli affidati ad un consulente interno, nominato dall’azienda. Nonostante le negligenze, le omissioni, due disastri aerei in meno di cinque mesi. E 346 vite spezzate. PerchĂ© Boeing sarebbe “too big too fail”: vale a dire troppo grande, importante e strategica per fallire. Anche se ha commesso il “crimine aziendale piĂą mortale della storia Usa” (come l’ha definito Reed O’Connor, il giudice che ha seguito il caso). Il conglomerato, infatti, si spartisce il mercato mondiale degli aerei commerciali con l’europea Airbus: in poche parole, ci sono troppi soldi e posti di lavoro in ballo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump salva Boeing, troppo grande per fallire: niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri aerei

In questa notizia si parla di: boeing - troppo - fallire - processo

Trump vola alto (troppo?): il Qatar gli regala un boeing 747 di lusso, il deep state sbrocca - ESCLUSIVA - Il presidente con la criniera bionda (un tempo arancione, domani chissà ) e la bocca sempre accesa sta per ricevere un “pensierino” da mille e una notte: un Boeing 747 extra-lusso in regalo dal Qatar, roba da far impallidire anche l’Air Force One ufficiale.

Trump salva Boeing, troppo grande per fallire: niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri….

Air India, dallo spegnimento dei motori alla riaccensione (fallita): cos’è successo in 10 secondi - Qualcuno, dentro la cabina del Boeing 787 di Air India, ha spento i motori. Lo riporta corriere.it

«Sicurezza dei voli Boeing a rischio»: a processo manager, dipendenti ... - Processo anche per Domenico Salamino, di 45 anni, di San Vito dei Normanni; Salvatore D'Isanto di 42 anni, di Brindisi; e il 37enne Sirio Virgilio Zecchini, di Brindisi. Come scrive quotidianodipuglia.it