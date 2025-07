Trump Powell troppo stupido e politico per guidare la Fed

Nuovo durissimo attacco di Donald Trump a Jerome Powell, il giorno dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi. "Jerome 'Too Late' Powell lo ha fatto di nuovo!!! È troppo in ritardo, veramente troppo stupido e troppo politico per avere l'incarico di presidente della Fed. Sta costando al Paese migliaia di miliardi di dollari", afferma il tycoon sul suo social Truth. Inoltre Trump insiste sui costi che ritiene troppo elevati per la ristrutturazione della sede della Fed a Washington: "Uno dei lavori di ristrutturazione più incompetenti, o corrotti, della storia dell'edilizia! Detto in un altro modo - aggiunge - 'Too Late' (il nomignolo affibbiato a Powell, ndr) è un totale perdente, e il nostro Paese ne sta pagando il prezzo!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, Powell troppo stupido e politico per guidare la Fed

