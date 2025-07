Trump-Medvedev botte da orbi | Stai attento rischi grosso Sei a portata di missile…

Il leader Usa Donald Trump tuona contro Dmitry Medvedev, l’ex presidente russo ora ultrà anti-Occidente che nei giorni scorsi aveva minacciato gli Stati Uniti avvertendo che «ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra». «L’ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente, deve stare attento a quello che dice. Sta entrando in un territorio molto pericoloso! », ha attaccato Trump su Truth, all’interno di un post dedicato per la verità più che altro a questioni economiche e commerciali. «Non mi interessa cosa farà l’India con la Russia. Possono distruggere le loro economie, per quel che mi riguarda. 🔗 Leggi su Open.online