Trump domani scattano i dazi Usa | l' Ue si aspetta il 15% | Ma il testo dell' accordo ancora non c' è

"Le tariffe rendono gli Usa di nuovo grandi e ricchi". Washington e Bruxelles lavorano sulla dichiarazione congiunta da presentare alla scadenza delle trattative, ma la firma potrebbe slittare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump, domani scattano i dazi Usa: l'Ue si aspetta il 15% | Ma il testo dell'accordo ancora non c'è

Trump: «Lunedì parlerò con Putin e Zelensky», pressing Usa per un accordo tra Mosca e Kiev: «Senza intesa, scattano sanzioni» - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avuto un confronto telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio per affrontare il tema dei negoziati diretti tra Mosca e Kiev, in programma a Istanbul.

Usa, scattano i dazi al 50% su acciaio e alluminio: Trump ha firmato il decreto - Le nuove sovrattasse imposte dal presidente americano sono entrate in vigore. La Ue presenta la sua offerta: oggi a Parigi l'incontro tra il commissario europeo al Commercio Sefcovic e il rappresentante americano Greer

Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio. Trump: «Xi Jinping molto tosto, estremamente duro fare un accordo» - «Mi piace il presidente cinese Xi, mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, ma è molto tosto ed è estremamente duro farci un accordo».

«Ursula von der Leyen e i suoi colleghi a Bruxelles sono stati mangiati vivi da Donald Trump», dice Alec Ross. «Le sue tattiche di intimidazione ed esagerazione hanno funzionato nel raggiungere i suoi obiettivi, e gli europei sono apparsi estremamente debol

Dazi, passa l’aliquota del 15%. Dal 1° agosto scatta la nuova imposta; L’altra tagliola di Trump: scattano il primo agosto anche i dazi per settore; Dazi, Trump: «Forse lettera a Ue tra due giorni». E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica.

Ue: domani Trump attui intesa dazi 15% - L'Ue si aspetta che domani gli Stati Uniti diano attuazione all'accordo" di domenica tra von der Leyen e Trump, basato su una tariffa del 15%. Secondo rainews.it

Dazi, l'Ue: «Ci aspettiamo che domani Trump attui l'intesa sul 15%». Donald: «Le tariffe rendono gli Usa grandi e ricchi». Ipotesi slittamento - L'Ue verso il congelamento dei controdazi da 93 miliardi sugli Stati Uniti. Segnala ilgazzettino.it