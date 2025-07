Trump | coi dazi in arrivo l' età dell' oro per gli Usa

Milano, 31 lug. (askanews) - "Gli oppositori sostenevano che i nostri dazi doganali avrebbero danneggiato l'economia, ma i dati dimostrano esattamente il contrario. Ed è proprio il contrario che sta accadendo". Lo ha detto Donald Trump sostenendo che "il Tesoro americano ha incassato 150 miliardi di dollari grazie ai dazi doganali e ne incasserĂ altri 200 miliardi circa il mese prossimo, raggiungendo importi senza precedenti, siamo onesti". Secondo i dati del Tesoro americano, riportati da France Presse, il governo ha incassato oltre 100 miliardi di dollari di dazi doganali nell'anno fiscale che va da ottobre a giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: coi dazi in arrivo "l'etĂ dell'oro" per gli Usa

