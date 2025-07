Trump | accordo con Seul dazi al 15%

8.10 Trump ha annunciato un "accordo commerciale completo" con la Corea del Sud. L'intesa prevede dazi al 15% per Seul e zero per gli Usa, apertura del mercato sudcoreano a prodotti americani come "automobili, camion, prodotti agricoli" oltre a 100 mld di prodotti energetici. Seul inoltre "ha accettato di destinare un'ingente somma di denaro per i propri investimenti" che sarĂ annunciata entro le prossime due settimane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

