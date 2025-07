Trump ' accordo con Seul dazi al 15% e maxi investimenti'

Donald Trump ha annunciato su Truth un "accordo commerciale completo" con la Corea del Sud. L'intesa prevede dazi al 15% per Seul e zero per gli USA, apertura del mercato sudcoreano a prodotti americani come "automobili, camion, prodotti agricoli etc", 350 miliardi di investimenti sudcoreani "controllati" dagli USA e "selezionati" dal tycoon, oltre a 100 miliardi "di GNL o altri prodotti energetici". Seul inoltre "ha accettato di investire un'ingente somma di denaro per i propri investimenti" che sarà annunciata entro le prossime due settimane. "Sono lieto di annunciare - ha scritto il presidente USA - che gli Stati Uniti d'America hanno concordato un accordo commerciale completo con la Repubblica di Corea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

