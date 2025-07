Truffe in Toscana boom di segnalazioni | nel 2024 restituiti oltre 836mila euro ai cittadini

Firenze, 31 luglio 2025 – Cittadini sempre più esposti, truffe sempre più raffinate. Nel 2024, oltre 14mila toscani si sono rivolti a Federconsumatori per segnalare frodi, ottenere rimborsi o risolvere controversie. Un dato in netto aumento rispetto al 2023, quando gli utenti erano stati 11.307. Anche i reclami formalizzati sono cresciuti del 27%: da 3.959 a 5.027. Grazie all’attività dell’associazione, tra rimborsi e risarcimenti giudiziari, sono stati restituiti oltre 836mila euro ai cittadini toscani, contro i 626mila dell’anno precedente. Un segnale, spiegano da Federconsumatori Toscana, della crescente aggressività delle truffe digitali, bancarie e commerciali, ma anche della possibilità concreta di difendersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe in Toscana, boom di segnalazioni: nel 2024 restituiti oltre 836mila euro ai cittadini

