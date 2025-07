Truffe agli anziani | un incontro di prevenzione promosso dall’Anps

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Una giornata all’insegna della sicurezza, della prevenzione e della solidarietĂ si è svolta il 30 luglio presso la Casa di Quartiere di Pace Vecchia a Benevento, dove ha avuto luogo la conferenza “Truffe e consigli per evitarle”, curata dal dott. Giuseppe Moschella, giĂ dirigente della Polizia di Stato. L’iniziativa è stata organizzata dall’ ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato, Sezione di Benevento, con il sostegno dell’ODV Associazione di Volontariato Polizia di Stato, presieduta da Romeo Formati, e con la partecipazione attiva del responsabile dell’oratorio, Cosimo Galliano, anch’egli volontario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe agli anziani: un incontro di prevenzione promosso dall’Anps

