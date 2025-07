Truffe agli anziani con telefonate ' trappola' sgominata banda | colpi per 45mila euro

I carabinieri di Civitavecchia hanno sgominato una banda specializzata nelle truffe ai danni degli anziani. L'indagine è partita dopo diversi episodi sospetti e ha condotto all'arresto di quattro persone, due delle quali in carcere e due ai domiciliari. Altre sette persone sono state denunciate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Truffe agli anziani, quattro arresti dei Carabinieri di Civitavecchia - La banda era organizzata con basisti e centrale telefonica Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ... Lo riporta terzobinario.it

Napoli, in carcere la banda che truffava gli anziani a Civitavecchia - L’organizzazione operava attraverso una sofisticata “centrale chiamante” che contattava telefonicamente le vittime, utilizzando schede telefoniche fittizie per rendersi irrintracciabili. Riporta cronachedellacampania.it