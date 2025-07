Truffato per 27mila euro con la tecnica del falso carabiniere

DONORATICO – Un altro caso di truffa del falso carabiniere smascherata, stavolta nel Livornese. Un malvivente era riuscito a farsi bonificare ben 27mila euro. I ca rabinieri della stazione di Donoratico, nell’ambito delle attivitĂ di servizio orientate a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, dopo un’attenta e delicata indagine, hanno identificato e denunciato un uomo del napoletano di 56 anni, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa ai danni di un 54enne del posto, perpetrata a distanza fingendosi un carabiniere. La vittima, infatti, che si era rivolta in caserma per denunciare il fatto, qualche mese prima aveva ricevuto un sms di notifica di un movimento di denaro in uscita da suo conto corrente ammontante a euro 1450, per disconoscere il quale avrebbe dovuto contattare una determinata utenza mobile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: 27mila - euro - falso - carabiniere

Un finto sms frutta 27mila euro al falso carabiniere; «Mio fratello suicida per la truffa dei bitcoin, vi spiego come hanno fatto a imbrogliarlo». Ecco i messaggi sulle chat di Alessandro Argentini; Sesto Fiorentino, truffa del falso carabiniere. Sottratti 3mila euro a una 90enne.

