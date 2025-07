Truffa un' anziana in trasferta abbreviato per 21enne che viene scarcerato

Revoca degli arresti domiciliari per L.C., 21enne di Sant’Arpino accusato di truffa ai danni di un’anziana a Siena. Lo ha disposto il gip Sonia Caravelli che ha accolto l’istanza del difensore del giovane, l’avvocato Luigi Marrandino, e disposto la sostituzione della misura cautelare dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: truffa - anziana - 21enne - trasferta

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – A 20 anni è già un truffatore consumato, senza alcuno scrupolo nel privare persone anziane di soldi e preziosi da usare per vivere al di sopra delle sue possibilità .

Truffa aggravata ai danni di un'anziana, arrestate due persone - Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza due persone residenti a Napoli, e denunciata un'altra minore di etĂ , ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato di truffa.

Arrestate due persone per il reato di truffa aggravata in danno di un’anziana donna - Tempo di lettura: 3 minuti Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza due persone residenti a Napoli, e denunciata un’altra minore di età , ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato di truffa aggravata in concorso, in danno di una signora di Avellino di 91 anni.

Continuano i tentativi di truffa ai danni di anziani Nella serata di ieri tre persone sono state fermate nella periferia di Pesaro, sospettate di perpetrare truffe. Uno dei tre, che poi è stato munito di foglio di via, aveva un precedente specifico. Resta alta l’attenzione Vai su Facebook

Truffa un'anziana in trasferta, abbreviato per 21enne che viene scarcerato; IN TRASFERTA PER TRUFFARE ANZIANI TRA ROMA E LATINA: DUE ARRESTI; Tenta una truffa a un'anziana ma trova i carabinieri dietro la porta di casa: denunciato napoletano in trasferta.

Truffe in trasferta, anziani raggirati da due ragazzini - A seguito del sequestro del cellulare di uno dei due in occasione dell’ennesimo tentativo di truffa in provincia di Caserta si effettuava un raffronto tra i contenuti presenti nel dispositivo e le den ... Secondo internapoli.it

Truffa da 100mila a due anziani di Brescia: arrestati due napoletani in trasferta - Estorti contanti e oro per 100mila euro: la solita tecnica del carabiniere #truffaanziani #napoli #trasfertisti ... Da cronachedellacampania.it