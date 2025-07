Trovati kg di droga in un garage di Lainate nei guai una donna insospettabile di 27 anni

Una giovane donna di Lainate è stata denunciata per spaccio dopo il sequestro di quasi 3 kg di marijuana da parte della Polizia di Varese. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovati kg di droga in un garage di Lainate, nei guai una donna insospettabile di 27 anni

In questa notizia si parla di: lainate - donna - trovati - droga

Lainate, insospettabile 27enne nasconde tre chili di marijuana in un garage: denunciata; Condannato a 18 anni il re dello spaccio nel bosco della droga; Il regno della droga nei boschi con armi, vedette e cani da guardia: 32 arresti.

Trovati kg di droga in un garage di Lainate, nei guai una donna insospettabile di 27 anni - Una giovane donna di Lainate è stata denunciata per spaccio dopo il sequestro di quasi 3 kg di marijuana da parte della Polizia di Varese. virgilio.it scrive

Tre chili di marijuana nascosti in garage: 27enne denunciata per spaccio a Lainate - La sostanza era custodita da un’insospettabile giovane in un box di proprietà di un’anziana. Come scrive laprovinciadivarese.it