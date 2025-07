Trovati i due bovini scappati dopo l' incidente a San Giusto Canavese in realtà erano giovani mucche

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 luglio 2025, sono stati ritrovati i due bovini scappati nella tarda mattinata di martedì 29 dopo un incidente stradale avvenuto in viale XXV Luglio (la provinciale 40) a San Giusto Canavese. Alla fine si tratta di due mucche e non di due tori, come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

