Trovata morta così in casa Dramma in Italia un paese intero sotto shock

È stata trovata morta in casa poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì scorsi Samantha Ludovici, 47 anni, originaria di Aragno, madre di tre figli. Uno di questi, Steven Polidoro, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 25 agosto 2022 ed era rimasto a lungo in coma. La donna viveva da qualche anno a San Vittorino con il nuovo compagno. Sulle cause della morte di Samantha Ludovici stanno indagando le forze dell’ordine. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo o di un incidente in casa. È probabile che il magistrato richieda l’ autopsia per chiarire la vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trovata morta così, in casa”. Dramma in Italia, un paese intero sotto shock

"Trovata morta così a 20 anni". Lutto choc per il principe William e tutta la Famiglia reale: una tragedia vera

