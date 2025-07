Trovata morta | Colpita in faccia dal calcio di un cavallo Ma il compagno non si trova

Reggio Emilia, 31072025 – Una donna di 54 anni, di origini svizzere, è stata trovata morta nel cortile della sua abitazione a Casina, sull’Appennino reggiano. Stando ai primi rilievi dei carabinieri, sarebbe deceduta in seguito a un colpo ricevuto sul volto da uno dei cavalli accuditi nella proprietĂ . I carabinieri sono sulle tracce del compagno della donna, giĂ noto alle forze dell’ordine e al momento sottoposto ai domiciliari, che risulta ancora irreperibile. Erano le 20.30 circa quando la centrale del 112 ha ricevuto la segnalazione. L’Arma è intervenuta a Banzola, in via Paullo Banzola, comune di Casina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta: “Colpita in faccia dal calcio di un cavallo”. Ma il compagno non si trova

