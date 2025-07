Tropical Pool Party | il Ferragosto allo Sporting Life Center

Se sei nei dintorni, non puoi perderti il nostro????????????????! Preparati a una giornata di sport, relax e divertimento tropicale nel nostro club tra tornei, piscina, musica e buon cibo.??????????????? (tennis, pickleball, padel – inizio ore 10.00)??????????? &?????: sole, tuffi e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Il Tropical pool party all'Acquaworld di Concorezzo - Come ai tropici ma restando in Brianza. Scoppia l'estate ad Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo dove tutto è pronto per una serata indimenticabile e parecchio esotica.

Hotel Villa Pigalle. Chimbala · El Boom. FERRAGOSTO con noi ! Pool Party per divertirci assieme! Una super line-up di DJ per farvi ballare tutto il giorno! ? Pranzo con menu alla carta ? Ingresso giornaliero, formula aperitivo o serata – scegli tu co Vai su Facebook

Tropical Pool Party: il Ferragosto allo Sporting Life Center; Il Ferragosto di Cavallino Treporti è Blue Dream Summer Party.

Gomphiabilia: il Pool Party di Ferragosto dell'E42 - RomaToday - Il 15 agosto una miriade di gonfiabili invaderanno la piscina dell'E42 dove si terrà il Pool Party di ferragosto. Secondo romatoday.it

"Pool party degli orrori" di Ferragosto a Cinecittà World - Al calar del sole, la Cinepiscina di Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, si trasformerà in un "pool party degli orrori". Da romatoday.it