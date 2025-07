Treviglio. Comune, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio e Fondazione Istituti Educativi di Bergamo uniscono le forze per dare vita al “ Fondo Cultura Pianura ”, un nuovo strumento per sostenere attivitĂ e proposte culturali a Treviglio e in tutta la Pianura Bergamasca. Il fondo, istituito attraverso un protocollo d’intesa tra i tre enti, ha una dotazione iniziale di 60mila euro, finanziata con un contributo di 20mila euro ciascuno. PotrĂ essere incrementato nel tempo sia dagli stessi promotori che da eventuali soggetti pubblici e privati. AvrĂ durata triennale, con possibilitĂ di proroga. Le risorse saranno distribuite attraverso avvisi pubblici, con prioritĂ a iniziative culturali capaci di generare valore educativo, sociale e aggregativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, nasce il Fondo Cultura Pianura per sostenere la crescita culturale del territorio