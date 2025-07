Trentola Ducenta Biagio Ciaramella | Mio figlio ucciso dalla negligenza | 17 anni senza verità

La denuncia di Biagio Ciaramella nel giorno dell’anniversario della tragedia. «Sono passati diciassette anni da quando Luigi non è piĂą con noi, per colpa di qualcuno che non ha rispettato il codice della strada». Con queste parole, Biagio Ciaramella, padre di Luigi, 19enne morto il 31 luglio 2008 sulla strada Trentola-Ischitella in localitĂ Madonna del Pantano, ricorda il figlio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Una ferita ancora aperta, aggravata da ciò che definisce «la mancanza di giustizia e prevenzione», nonostante anni di battaglie. Il giovane perse la vita a causa di un palo dell’Enel collocato a un solo metro dalla carreggiata, senza alcuna protezione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trentola Ducenta. Biagio Ciaramella: “Mio figlio ucciso dalla negligenza: 17 anni senza verità ”

In questa notizia si parla di: biagio - ciaramella - anni - trentola

Associazioni Vittime della strada, il portavoce Biagio Ciaramella: “Cosa ha fatto De Luca in 10 anni per la sicurezza stradale?”; A 16 anni dalla morte di Luigi Ciaramella spuntano 'nuove prove'; Rotonda strada Ischitella - Madonna del Pantano, la rabbia di Biagio Ciaramella (A.I.F.V.S. Onlus): “Insoddisfatti per due motivi critici, pronti a segnalare”.

Trentola Ducenta. Biagio Ciaramella: “Mio figlio ucciso dalla negligenza: 17 anni senza verità” - «Sono passati diciassette anni da quando Luigi non è più con noi, per colpa di qualcuno che non ha rispettato il codice della strada». Segnala laprimapagina.it