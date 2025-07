Tremendo scontro frontale tra due vetture | ricoverati in codice rosso i conducenti L’incidente a Latina Borgo Sabotino

Un violento scontro frontale tra due vetture ha avuto luogo martedì sera nel centro abitato di Borgo Sabotino, provocando tre feriti. I conducenti dei due veicoli e un passeggero sono stati soccorsi sul posto dalle ambulanze del pronto intervento. I soccorsi e il trasferimento in ospedale. Due delle vittime sono state trasportate con codice rosso all' ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ricevendo le cure urgenti necessarie. Il terzo ferito, invece, è stato soccorso in codice giallo e non ha riportato ferite gravi. La situazione è stata gestita tempestivamente dal personale sanitario, che ha lavorato per stabilizzare i feriti.

In questa notizia si parla di: scontro - frontale - vetture - conducenti

