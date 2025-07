Tre milioni dal ministero per Villa Griffone

Tre milioni di euro per la valorizzazione del monumento nazionale di Villa Griffone e dell’annesso mausoleo che ospita la tomba di Guglielmo Marconi. E’ lo stanziamento inserito nel piano strategico Grandi progetti Beni culturali del Ministero della cultura, che destinerĂ tre dei quindici milioni deliberati dalla conferenza unificata alla sistemazione e al potenziamento dell’istituzione che ha sede a Pontecchio Marconi. Qui, dove opera la Fondazione che porta il nome dello scienziato premio Nobel, il giovanissimo Marconi nell’estate del 1895, dopo vari esperimenti a distanza crescente, mise all’opera l’apparecchio realizzato nel suo laboratorio in villa e che si dimostrò valido nel comunicare e ricevere segnali alla distanza di piĂą di un miglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre milioni dal ministero per Villa Griffone

