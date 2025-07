Travolta e uccisa in un istante è morta sul colpo | tragedia in Italia non ce l’ha fatta

La bicicletta giace a terra, in posizione innaturale, nascosta tra le siepi che costeggiano via Romano, una strada di campagna che collega Cortenuova a Romano di Lombardia. Una strada tranquilla, familiare per la donna di 64 anni che oggi, giovedì 31 luglio, ha perso la vita proprio lì. La percorreva spesso, quasi ogni giorno, per far visita alla sorella. Erano da poco passate le 18 quando, all’altezza dell’ incrocio con via Galeazze, la donna è stata travolta da un’ automobile. L’impatto è stato violento, senza possibilitĂ di scampo. La donna è morta sul colpo, prima ancora che i soccorritori potessero tentare qualsiasi intervento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

