Trauma cranico operaio trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Montespertoli, 31 luglio 2025 – Grave incidente sul lavoro  avvenuto nella mattinata di oggi, 31 luglio, in località Molino del Ponte, nel comune di Montespertoli. Un operaio di 57 anni ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta. Sul posto, poco dopo le 11, sono arrivati i sanitari del 118, il personale della prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro dell'Asl e gli operatori della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli. La causa dell'infortunio è ancora al vaglio, ma non è escluso che il lavoratore sia stato colto da un malore e per questo sia caduto e abbia sbattuto la testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trauma cranico, operaio trasportato in ospedale con l’elisoccorso

