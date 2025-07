Trasporto e smaltimento illecito di rifiuti | in due fermati con il furgone carico di materiale

Un uomo e una donna di Aprilia sono stati denunciati dai carabinieri ad Ardea per reati relativi allo smaltimento illecito di rifiuti.I due, un 27enne e una 67enne della città nel nord pontino, sono stati controllati dai militari della Stazione Marina Tor San Lorenzo mentre viaggiavano a bordo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Prato: arrestata imprenditrice. L’accusa: impiego di manodopera irregolare. L’inchiesta partita da uno smaltimento illecito di rifiuti - Un'imprenditrice cinese è stata arrestata per impiego di manodopera irregolare, assunzione di persone prive di permesso di soggiorno e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Smaltimento illecito di rifiuti: Denunciato imprenditore a Santa Venerina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Carabinieri in prima linea contro i crimini ambientali. I Carabinieri intensificano il loro impegno quotidiano nella lotta agli ecoreati e alla tutela del patrimonio ambientale, operando in stretto coordinamento con i reparti specializzati dell’Arma.

Si ribalta con il camion carico di rifiuti durante smaltimento illecito: denunciato imprenditore 51enne - Prosegue l’attività quotidiana dei carabinieri contro gli ecoreati e i crimini ambientali. Un impegno costante, condotto in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, finalizzato a tutelare il territorio e la salute pubblica attraverso la prevenzione e la repressione delle condotte illecite.

#Caivano e #GrumoNevano, controlli di Esercito Italiano e #PoliziaMetropolitana di Napoli sulla filiera dei rifiuti da demolizione e riciclaggio veicoli: sequestri, sanzioni e denunce. Scoperte carcasse di decine di auto rubate - - - - - Nell’area tra Caivano Vai su Facebook

Ardea, denunciati per trasporto illecito di rifiuti inquinanti - CRONACA – I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno denunciato in stato di libertà due individui per reati relativi allo smaltimento illecito di rifiuti. Come scrive lanotiziaoggi.it

Discarica abusiva scovata dai droni. Rifiuti abbandonati, tre denunce - Gli scarti di lavorazioni edili ammassati in un terreno di 4mila metri quadrati all’interno del parco Grubria. Da msn.com