Tragico incidente sul lavoro a Modugno | muore un operaio 54enne presente anche il figlio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Precipita da un’impalcatura nel cantiere Mapei: inutili i soccorsi. Cosimo Granieri, operaio 54enne originario di San Giorgio Jonico (Taranto), ha perso la vita in seguito a una caduta da un’impalcatura all’interno di un cantiere nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Il cantiere era destinato alla costruzione della nuova sede della Mapei. Secondo le prime ricostruzioni, Granieri sarebbe caduto da un ponteggio metallico in fase di montaggio, precipitando da un’altezza di circa cinque metri. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro a Modugno: muore un operaio 54enne, presente anche il figlio

Brescia, operaio travolto da lastra di marmo: morto 54enne - (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Botticino, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 54 anni.

Incidente sul lavoro a Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio 54enne - Cislago (Varese), 24 giugno 2025 – Incidente sul lavoro, oggi, verso le 12.30, in una ditta di via Raffaello a Cislago,  nel Varesotto: un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Un operaio di 61 anni, Franco La Cava, originario di Malvito, è morto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere privato situato in contrada "Corvo", nel territorio comunale di Altomonte, nel cosentino. L'uomo era impegnato nella de Vai su Facebook

E' Adriano Mazzelli la vittima del tragico incidente sul lavoro. L'operaio è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. Lascia la moglie e due figli; Tragico incidente sul lavoro: cade dal tetto 54enne calabrese; Cade dal tetto durante lavori, 54enne calabrese muore in un tragico incidente in Valle d’Aosta ·.

