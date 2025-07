Tragedia per Sylvain Guintoli il figlio di 6 anni è morto di cancro

(Adnkronos) – La casa di Sylvain Guintoli è devastata dal dolore. È morto, a soli 6 anni, il figlio dell'ex campione del mondo Superbike: al piccolo Luca era stato diagnosticato il cancro circa un anno fa. A dare la triste notizia è lo stesso pilota, sui propri profili social, dove – insieme alla moglie Caroline . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sylvain - guintoli - figlio - anni

Il figlio di Sylvain Guintoli è morto a 6 anni stroncato da un cancro: “La nostra famiglia è distrutta” - Il piccolo Luca, figlio dell'ex iridato Sylvain Guintoli, è morto a soli sei anni dopo un anno di cure e sofferenze.

Sylvain Guintoli travolto dal dolore, morto il figlio di 5 anni: "Siamo devastati", aveva un tumore - Il figlio dell'ex pilota francese Sylvain Guintoli è morto a soli 5 anni, stroncato da un tumore: il dolore della famiglia

Morto Luca Guintoli, il figlio di 6 anni dell'ex pilota Sylvain - Il bambino, di appena sei anni, ha combattuto con coraggio per oltre un anno contro un tumore. L'annuncio della famiglia: "Ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite.

Lutto per Sylvain Guintoli: il figlio Luca è morto a soli 6 anni. Dopo la sospensione dal Motorsport nel 2024, il campione WorldSBK piange una perdita immensa. #guintoli #worldsbk #rip Vai su X

? SHOCK PER LA FAMIGLIA DI SYLVAIN GUINTOLI: IL FIGLIO PIÙ PICCOLO, LUCA, È DECEDUTO ? Sylvain Guintoli, campione WorldSBK 2014 su Aprilia, aveva annunciato il 2 settembre 2024 che, a seguito della terribile diagnosi del figlio più piccolo, Vai su Facebook

Sylvain Guintoli travolto dal dolore, morto il figlio di 5 anni: Siamo devastati, aveva un tumore; Morto il figlio piccolo di Sylvain Guintoli, Luca. L'annuncio della famiglia; Il figlio di Sylvain Guintoli è morto a 6 anni stroncato da un cancro: La nostra famiglia è distrutta.

Sylvain Guintoli: il dramma della morte del figlio Luca a 6 anni, da Biaggi a Iannone il cordoglio di MotoGP e Sbk - Il cordoglio del mondo della MotoGP e della Superbike, da Max Biaggi ad Andrea Iannone ... Come scrive sport.virgilio.it

Tragedia per Sylvain Guintoli, morto il figlio di 6 anni - Sylvain Guintoli, oggi collaudatore, ha corso in MotoGp tra il 2002 e il 2019, ma i risultati migliori li ha raggiunti in Superbike ... Da msn.com