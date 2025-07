Tragedia in Serbia ragazzo italiano di 17 anni ucciso | fermato l’aggressore

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragica lite a Novi Pazar: tre amici feriti. Un ragazzo italiano di 17 anni, residente in Alto Adige ma di origine serba, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una lite scoppiata in Serbia, nella serata di ieri, 30 luglio. L’episodio è avvenuto nella cittĂ di Novi Pazar, secondo quanto riportato da Rai SĂĽdtirol, che cita fonti dei media locali. Il giovane si trovava in vacanza insieme ad altri tre amici, anch’essi provenienti dalla Provincia di Bolzano e di origine serba, tutti residenti nella zona del Renon, sopra Bolzano. Anche loro sono rimasti feriti nell’aggressione, ma non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in Serbia, ragazzo italiano di 17 anni ucciso: fermato l’aggressore

In questa notizia si parla di: ragazzo - italiano - anni - tragedia

