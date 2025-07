Tragedia a Usini Sassari | uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico

Fabio Tanda, 46 anni, è stato punto mentre era in campagna. Era allergico al veleno delle vespe: portava sempre con sĂ© l’adrenalina, ma non ha fatto in tempo a usarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

