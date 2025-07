Una morte improvvisa in un contesto agreste. Elisabeth Halg, una donna di 54 anni di origini svizzere ma residente a Casina, sull’Appennino reggiano, è stata trovata morta nel cortile della sua abitazione nella frazione di Banzola nella serata di mercoledì 30 luglio. La scoperta è avvenuta intorno alle 20:30, quando un vicino di casa, notando il corpo riverso a terra, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Segni sospetti e l’ipotesi dell’incidente. Il corpo di Elisabeth presentava una ferita al volto, riconducibile a un colpo violento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Casina: Elisabeth Halg trovata morta nel cortile di casa, l’ipotesi del cavallo e cosa sappiamo